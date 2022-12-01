Основное внимание водителя, намеренно нарушающего ПДД, сосредоточено обычно только на сумме административного штрафа. Впрочем, последствия сознательного нарушения могут быть значительно хуже.

Последующие последствия нарушения ПДД могут заключаться не только в административном штрафе, но и в повреждении транспортных средств или иного имущества на значительные суммы. Или в виде вреда здоровью или жизни других людей.

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В одной из таких ситуаций водитель спешил и при включении красного света светофора выехал на перекресток. В это время другой водитель при включении со своей стороны зеленого света начал движение.

Как следствие произошло ДТП по вине водителя, который не остановился на красный свет, а продолжил движение. Эксперты оценили стоимость повреждений автомобиля потерпевшего водителя на общую сумму 700 тыс. грн.

Страховая компания без возражений выплатила свою долю в соответствии с полисом страхового возмещения в размере 100 тыс. грн. Остальные 600 тыс. грн. должен был возместить виновник ДТП.

Однако виновный водитель всячески пытался опрокинуть вину на потерпевшего водителя. В частности, затягивал рассмотрение судебного дела, заказывал частные экспертизы с исследованием вопросов не по существу и т.п.

Однако после того, как эксперты признали его окончательно виновным, виновник отказался возвращать указанные 600 тыс. грн. Поэтому потерпевший подал иск в суд. В иске просил взыскать указанные суммы с виновника ДТП в принудительном порядке. Дело поступило на рассмотрение в Верховный суд.

При рассмотрении дела суд учел, что согласно статье 1194 Гражданского кодекса виновник ДТП обязан уплатить потерпевшему разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой.

С учетом указанного, Верховный суд заключил, что виновный в ДТП водитель, позволивший себе совершать движение на красный свет, должен оплатить потерпевшему 600 тыс. грн. Кроме этого, суд взыскал с виновника расходы на экспертизу повреждений автомобиля и судебный сбор (Постановление Верховного суда от 26.10.2022 по делу № 645/6088/18).