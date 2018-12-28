Київська прокуратура вимагає від столичної влади зробити безпечнішими дороги біля шкіл та дитячих садків.

Київська місцева прокуратура №2 у судовому порядку вимагає від Київської міської ради обладнати ділянки доріг біля навчальних закладів необхідними дорожніми знаками та розміткою.

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Так, реагуючи на інформацію Управління освіти Дарницької РДА, місцева прокуратура виявила, що території, прилеглі до гімназії №315, закладу дошкільної освіти №314, гімназії №267 та школи-дитячого садка “Пролісок” не забезпечені належним чином пристроями примусового зниження швидкості (“лежачими поліцейськими”), попереджуючими знаками “Діти”, знаками обмеження швидкості руху та дорожньою розміткою пішохідних переходів.



Вказані порушення є істотними та можуть створювати небезпеку життю та здоров'ю дітей. Враховуючи викладене, Київська місцева прокуратура №2 звернулась до адміністративного суду з вимогою зобов’язати Київську міську раду вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, створивши більш безпечнішими умови на дорогах біля освітніх закладів.