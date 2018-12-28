Киевская прокуратура требует от столичной власти сделать безопасными дороги возле школ и детских садов.

Киевская местная прокуратура №2 в судебном порядке требует от Киевского городского совета оборудовать участки дорог возле учебных заведений необходимыми дорожными знаками и разметкой.

Читайте также: Чем запомнился 2018 год украинским автомобилистам

Так, реагируя на информацию Управления образования Дарницкой РГА, местная прокуратура обнаружила, что территории, прилегающие к гимназии №315, учреждению дошкольного образования №314, гимназии №267 и школе-детскому саду “Подснежник”, не обеспечены должным образом устройствами принудительного снижения скорости (“лежачими полицейскими”), предупреждающими знаками “Дети”, знаками ограничения скорости движения и дорожной разметкой пешеходных переходов.

Указанные нарушения являются существенными и могут создавать опасность жизни и здоровью детей. Учитывая изложенное, Киевская местная прокуратура №2 обратилась в административный суд с требованием обязать Киевский городской совет принять меры по устранению выявленных нарушений, создав более безопасные условия на дорогах возле образовательных учреждений.