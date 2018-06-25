Система, створена ізраїльським стартапом, називається Ride Vision.

Водіння мотоцикла – небезпечніше для райдера, ніж управління автомобілем для водія. Це факт. Ізраїльська компанія розробила систему моніторингу сліпих зон з кутом охоплення у 360 градусів.

Сиситема Ride Vision складається з кількох та програми для електронного блока управління. З їх допомогою байкер отримує сигнал про небезпеку у вигляді миготливих світлових сигналів. Ідея досить проста, а її реалізація не потребує значних фінансових вкладень. Робота системи наочно продемонстрована на відео нижче.



Хоча технологія видається потенційно успішною з комерційної точки зору, поки що перед Ride Vision стоїть кілька важливих питань, котрі необхідно вирішити до запуску продукту на ринок, і компанія сподівається зробити це за допомогою своєї новітньої технології Collision Aversion, на розробку якої ізраїльський стартап щойно отримав 2,5 мільйони доларів інвестицій.

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