Новітня технологія дозволяє використовувати панелі внутрішньої обшивки автомобіля як звукові резонатори - це означає, що динаміки у машині можуть відійти у минуле слідом за касетними та CD-програвачами.

Один з провідних постачальників запчастин на конвеєри автовиробників – концерн Continental, запроваджує нову технологію відтворення звуку у автомобілі. Система Ac2ated Sound стане наступником сучасних акустичних систем.

Принцип роботи системи Ac2ated Sound (у довільному перекладі – “рухомий звук”) заснований на вібрації матеріалів, що використовується, наприклад, у струнних музичних інструментах. "Це об’ємне звучання нового рівня, ви немов занурюютесь у звук”, – розповів керівник проекту Ac2ated Sound Домінік Хафель у інтерв’ю виданню The New York Times. При цьому звучання Ac2ated Sound порівнюють за якістю з високоякісними аудіосистемами.

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Невеличкий пристрій, який називається перетворювачем, складається з магніту, довкола якого знаходиться котушка з мідним дротом. Він генерує мікровібрації від електричної енергії. Але замість коливальної мембрани, як в звичайному динаміку, нова система використовує елементи інтер'єру, аби створювати звук. Таким чином, заднє вікно може служити сабвуфером, лобове скло, підлога, і корпуси сидіннь видаватимуть середньочастотні звуки, а дверні стійки виконуватимуть роль твітерів.

Нова система забезпечує зниження ваги автомобіля, зменшення об’єму простору, необхідного для розміщення звукової системи, а також економніше використання електроенергії. За даними Continental, сучасні високоякісні стерео-системи включають 20 і більше динаміків, що займають приблизно 30 літрів об’єму внутрішнього простору автомобіля і важать близько 10 кг, тоді як Ac2ated Sound потребує лише 1 літр простору та важить усього 1 кг.

Застосувати новинку можна у будь-якому автомобілі. Continental планує поставити свій новий продукт на конвеєри кількох виробників, аби до 2021 року серійні моделі автомобілів вже були оснащені стереосистемою нового покоління. Щоправда, представник компанії не зазначив, які саме автовиробники будуть піонерами у цій справі.

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