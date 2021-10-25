Впродовж січня-вересня 2021 року лише Закарпатська митниця конфіскувала майже півсотні "євроблях", у яких були порушені строки вивозу. З них 270 автомобілів конфісковано за рішенням судів.

Зазначені порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тисяч грн або конфіскацію автомобіля.

Як поінформували в управлінні запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Закарпатської митниці, впродовж січня-вересня 2021 року інспектори склали 499 протоколів про порушення митних правил за перевищення строку тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів більше ніж на 30 діб. Таке порушення класифікується за ч.6 статті 470 та ч.6 статті 481 Митного кодексу України, що передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тисяч грн або конфіскацію автомобіля.

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Ці протоколи митників розглядали суди, з них у 270 справах винесли рішення про конфіскацію 209 транспортних засобів на суму 9,5 млн грн. Крім цього, судові інстанції винесли вердикт про застосування штрафних санкцій по 38 автомобілях на загальну суму 6,5 млн грн.