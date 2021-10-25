В течение января-сентября 2021 года только Закарпатская таможня конфисковала почти полсотни "евроблях", в которых были нарушены сроки вывоза. Из них 270 автомобилей конфисковано по решению судов.

Указанные нарушения предусматривают наложение штрафа в размере 170 тысяч грн или конфискацию автомобиля.

Как проинформировали в управлении предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил Закарпатской таможни, в течение января-сентября 2021 года инспекторы составили 499 протоколов о нарушении таможенных правил за превышение срока временного ввоза и транзита транспортных средств более чем на 30 суток. Такое нарушение классифицируется по ч. 6 статьи 470 и ч. 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины, предусматривающие наложение штрафа в размере 170 тысяч грн или конфискацию автомобиля.

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Эти протоколы таможенников рассматривали суды, из них по 270 делам вынесли решение о конфискации 209 транспортных средств на сумму 9,5 млн грн. Кроме этого, судебные инстанции вынесли вердикт о применении штрафных санкций по 38 автомобилях на общую сумму 6,5 млн грн.