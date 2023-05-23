Під час воєнного стану можна їздити з протермінованим посвідченням водія. За діючими законами вони вважаються дійсними.

Згідно із постановою Кабінету міністрів України №165 від 28 лютого 2022 року "Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру", строки надання послуг та документів були зупинені на час воєнного стану в Україні.

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Тож посвідчення водія, термін дії яких закінчився під час дії воєнного стану, можна використовувати до завершення воєнного стану на усій території України.