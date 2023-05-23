Во время военного положения можно ездить с просроченным водительским удостоверением. По действующим законам они считаются действительными.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №165 от 28 февраля 2022 года "Об остановке сроков предоставления административных услуг и выдаче документов разрешительного характера", сроки предоставления услуг и документов были остановлены на время военного положения в Украине.

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Поэтому водительские удостоверения, срок действия которых истек во время действия военного положения, можно использовать до завершения военного положения на всей территории Украины.