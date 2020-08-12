Експерти пояснили, як ситуація в Білорусі може вплинути на український ринок палива

Білорусь, де тривають вуличні протести після президентських виборів, є важливим торговим партнером України. При цьому ключова стаття українського імпорту з Білорусі – це нафтопродукти. З 3,75 млрд доларів, які в минулому році "витекли" з України в Білорусь, 2,37 млрд було сплачено за бензин і солярку.

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Тому, як розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, якщо в Білорусі почнуться серйозні страйки, в Україні на них насамперед відреагують ціни на бензин.

"На сьогоднішній день Україна в основному купує в Білорусі бензин. І купує його тільки на одному підприємстві – Мозирському нафтопереробному заводі. Якщо почнуться страйки і цей завод зупиниться, у нас будуть проблеми. Поки будуть налагоджуватися поставки з Литви або інших країн, можуть бути перебої , і ціна на бензин у нас зросте. Я сподіваюся, звичайно, що у них буде все добре, але такий ризик існує", – говорить Охріменко.

А економічний експерт Олексій Кущ звертає увагу, що в період збору врожаю особливо серйозні проблеми можуть виникнути з дизельним паливом.

"Один з основних пунктів нашої зовнішньої торгівлі з Білоруссю – це, звичайно, нафтопродукти. Фактично вся Україна їздить на білоруському дизелі. Я не думаю, що там станеться щось таке, що серйозно вплине на поставки. Але якщо буде масова дестабілізація роботи економіки, зупиняться білоруські нафтопереробні заводи, у нас може виникнути дефіцит дизеля на ринку. Особливо це неприємно зараз, коли йде активний збір врожаю. Зрозуміло, що знайти дизпаливо у інших постачальників – не проблема в сучасному світі. Але доведеться, можливо, купувати дорожче. Тому що білоруський дизель – один з найдешевших, і тут дуже вигідна логістика", – говорить Кущ.

12 серпня деякі великі заводи Білорусі вже оголосили страйк.

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