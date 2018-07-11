Акція протесту, основною метою якої є лібералізація розмитнення автомобілів, розпочалась сьогодні. Урядовий квартал повністю блоковано.

Головні вимоги протестуючих – відміна постанови уряду № 479, яка дозволяє поліції штрафувати водіїв авто на іноземній реєстрації та зміна митного законодавства що до ввезення вживаних авто.

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Втім деякі експерти вбачають у діях протестувальників дещо інші мотиви. Народний депутат в Верховної Ради України Вадим Денисенко вважає що це акція контрабандистів. “Вимога одна – відмінити постанову 479. Для непосвячених – це постанова про початок боротьби з контрабандою” пише на своїй сторінці у FB народний обранець.

“Хто стоїть за цією акцією? Ті, хто кришує контрабанду. Боротьба лише почалася. Попереду ще сотні провокацій, безпідставних обшуків і арештів. На кону пара мільярдів доларів. Або в бюджет, або в кишені 30-40 посадовців і контрабандистів” пише на своїй сторінці нардеп.

У автомобільних лобістів також виникають питання що до цієї акції. “У мене багато питань у зв'язку з сьогоднішньою акцією” пише на своїй сторінці Олег Назаренко.

Перше його питання: “Чому безстрокову акцію оголосили за два дні до канікул Верховної Ради? Адже за ці два дні депутати навіть теоретично не зможуть прийняти зміни? Навіщо потрібна безстрокова акція біля порожньої Ради? Виходить, що мета акції інша, а не зменшення податків?”, – запитує лобіст.

Друге: “Який зв'язок між скасуванням акцизу і постановою КМУ 479 про боротьбу з контрабандою? Чому вимагають скасування постанови і відставки Гройсмана, Авакова і Продана? Кого не влаштовують ці люди і чому раніше ніхто їх відставки не вимагав до того, як вони почали боротися з контрабандистами?”, – запитує Олег Назаренко.

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