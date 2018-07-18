Пережитки минулого у прогресивній компанії?

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США проводить розслідування у відношенні Uber за підозрою у гендерній дискримінації.

Розслідування почалось у серпні минулого року, повідомляє Wall Street Journal. За інформацією з власних джерел кількох великих американських видань агенти Комісії проводять допити співробітників компанії усіх рівнів, аби підтвердити чи спростувати численні звинувачення, що надійшли до правозахисної організації.

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Повідомляється, що головним об’єктом звинувачень виступає колишній очільник компанії – Тревіс Каланік, що пішов з посту голови Uber саме у минулому серпні. Під керівництвом Каланіка жінки-співробітниці отримували меншу зарплатню, ніж чоловіки на аналогічних позиціях, мали менше привілеїв та перспектив кар’єрного зростання.

На цьому посту його змінила Дара Хосрошані, котра пообіцяла докласти усіх зусиль, аби уникнутих подібних речей. “Протягом минулих 18 місяців ми вжили проактивних заходів, включаючи підняття та урівняння зарплатні наших співробітників, аби відповідати ринковим стандартам”, – повідомив речник компанії.

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