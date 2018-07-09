Причина, котра засмучує жителів північноєвропейської країни - відсутність належного сервісу електрокарів, котрий давно був обіцяний норвежцям.

Норвегія на сьогодні є третьою країною за кількістю проданих автомобілів Tesla після США та Китаю. І норвежці вже втратили терпіння, чекаючи на обіцяний фірмовий сервіс. Однак Маск говорить, що причина затримки – уряд Норвегії.

Головною причиною зростаючого невдоволення клієнтів Тесла у Норвегії є відсутність належного сервісу. Компанія запевняла покупців, що незабаром по всій країні розпочнуть роботу мобільні сервісні фургони, котрі будуть оперативно вирішувати усі технічні проблеми з електрокарами. Однак цього не сталось і Норвезька рада споживачів заявила, що на початку липня Tesla посіла четверте місце у списку компаній Норвегії, які отримали найбільше скарг, протягом першої половини 2018 року.

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У відповідь на цей закид Ілон Маск написав у своєму Твіттері, що мешканці Норвегії мають повне право засмучуватись, через Tesla, однак будівництво сервісної мережі і запуск роботи мобільних ремонтних бригад затримуються через те, що уряд країни не надає відповідних дозволів для цієї діяльності.

Norwegians are right to be upset with Tesla. We are having trouble expanding our service facilities in Oslo especially. Can solve quickly with Tesla mobile service vans, but awaiting govt permission to do so. — Elon Musk (@elonmusk) 5 липня 2018 р.

Однак Норвезька транспортна адміністрація відповіла, що жодних заявок на отримання подібних дозволів від Тесли не надходило.

“NPRA пояснила чинні правила, за якими Tesla Norway могла б отримати дозвіл на роботу мобільних фургонів, представникам компанії ще першого червня. Однак на сьогоднішній день NPRA не отримала такої заявки”, – заявив міністр транспорту Норвегії у інтерв’ю Reuters.

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