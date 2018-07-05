Тепер і у "молодшенької" є те, що вже давно було в Model S та Model X.

Після декількох місяців очікування в моделі Tesla Model 3 з'явилась функція, що називається Summon. Вона дозволяє автомобілю паркуватись та виїжджати з гаражу без людини усередині.

Функція Summon також самостійно відкриває двері гаражу і зачиняє їх після заїзду. На вулиці ця функція також буде корисною, коли потрібно запаркуватись у тісному місці чи під стінкою. І ось як це виглядає у дії.

Також цікаво: Audi показала, як працюють відео-дзеркала в e-tron