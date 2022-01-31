У місті Піттсбург у США 28 січня вранці з нез'ясованих причин провалився автомобільний міст із транспортом на ньому. Знімки з місця події нагадують кадри з фільму-катастрофи, настільки неймовірно вони виглядають.

В результаті інциденту на мосту Fern Hollow у Піттсбургу, у проваллі опинився рейсовий пасажирський автобус та п’ять легкових автомобілів; 10 людей отримали травми, кілька з них було госпіталізовано, але обійшлось без загиблих.

Дізнайтесь також: Стало відомо, скільки автомобілів розбили українські поліцейські у 2021 році

На місце події прибула важка рятувальна техніка, проте постраждалих із провалля глибиною 40–50 метрів все одно довелося діставати за допомогою живого ланцюга з людей. Місцеві рятувальники повідомляють, що трьох із десяти постраждалих довелось відправити до лікарні, але їх життю нічого не загрожує.

Уламки зруйнованого мосту також пошкодили газопровід, стався витік, через що довелося евакуювати мешканців довколишніх будинків. Наразі громадянам вже дозволили повернутися. Причина аварії наразі не встановлена.

Місцеве видання Pittsburgh Post-Gazette повідомляє, що аварійний міст, збудований у 1973 році, мав проблеми, про які Департамент транспорту Пенсільванії повідомляв відповідне міністерство. Останній огляд технічного стану мосту проводився зовсім недавно – у вересні 2021 році.

Фото: провал мосту в Піттсбурзі / Pittsburgh Post-Gazette, Motor1