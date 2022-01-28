За рік українські поліцейські робили понад 500 службових автомобілів, щоправда, не у всіх вони були винуватцями.

Усього за 2021 рік було зафіксовано 561 випадок ушкодження патрульних машин.

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Деякі "патрульки" можуть списати – якщо відремонтувати їх не вдасться. Про це у відповідь на запит APnews повідомили у прес-службі Патрульної поліції. Вказано, що до кінця 2021 року відремонтувати вдалося вже 393 автомобілі. А ось ще 168 чекають ремонту досі.

Річ у тому, що далеко не завжди поліцейські автомобілі пошкоджуються з вини копів, а тому і відновлюють їх коштом винуватців аварій. Але це робиться тільки після рішення суду.

У патрульній поліції при цьому не виключають, що деякі транспортні засоби можуть списати – якщо відремонтувати їх уже не вдасться. "Щодо 168 транспортних засобів ведуться претензійно-позовні роботи, після проведення яких буде прийнято рішення про подальше відновлення або їх списання, якщо такі не підлягатимуть відновленню", - резюмували у ППУ.