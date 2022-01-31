В городе Питтсбург в США 28 января утром по невыясненным причинам провалился автомобильный мост с транспортом на нем. Снимки с места происшествия напоминают кадры из фильма-катастрофы, настолько невероятно они выглядят.

В результате инцидента на мосту Fern Hollow в Питтсбурге в пропасти оказался рейсовый пассажирский автобус и пять легковых автомобилей; 10 человек получили травмы, несколько из них были госпитализированы, но обошлось без погибших.

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На место происшествия прибыла тяжелая спасательная техника, однако пострадавших из пропасти глубиной 40 – 50 метров все равно пришлось доставать с помощью живой цепи из людей. Местные спасатели сообщают, что трех из десяти пострадавших пришлось отправить в больницу, но их жизни ничего не угрожает.

Обломки разрушенного моста также повредили газопровод, произошла утечка, из-за чего пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. Сейчас гражданам уже разрешили вернуться. Причина аварии пока не установлена.

Местное издание Pittsburgh Post-Gazette сообщает, что аварийный мост, построенный в 1973 году, имел проблемы, о которых Департамент транспорта Пенсильвании сообщал соответствующее министерство. Последний осмотр технического состояния моста проводился совсем недавно – в сентябре 2021 года.

Фото: провал моста в Питтсбурге / Pittsburgh Post-Gazette, Motor1