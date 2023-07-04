Найнижчий автомобіль у світі створили з Fiat Panda. Чим більше на нього дивишся, тим менше віриш у те, що відбувається.

Це аж ніяк не галюцинація і навіть не якийсь рендеринг, створений штучним інтелектом. Авторами цієї машини, яку вже називають найнижчим автомобілем у світі, виявилися блогери з YouTube-каналу Carmagheddon.

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В основу проекту ліг Fiat Panda, знайдений на одному зі звалищ у США. Його кузов розрізали трохи нижче верхньої дверної петлі, залишивши тільки вікна, стійки, дах та капот.

Конструкцію було вирішено посилити коробчастою рамою, а кути капота доповнити роликами.

Стверджується, що дорожній просвіт цієї машини складає всього 1,2-дюйми або близько 3 сантиметрів - стільки, щоб не чіплятися за кришки люків. Для порівняння, офіційно найнижчий автомобіль у світі під назвою Flatmobile, занесений до Книги рекордів Гіннеса, має кліренс у 48,3 мм, що на 18 мм більше, ніж у цієї гаражної розробки.

Що стосується техніки, то вона в цьому проекті реалізована за допомогою 2-тактного двигуна, адже місця під оригінальний двигун і трансмісію в машині більше не залишилося.

Водій хоч і поміщається всередині, але з великими труднощами. Машина керується спеціальним джойстиком, а обстановку зовні доводиться моніторити через камеру GoPro, що передає картинку на смартфон.

Не виключено, що найближчим часом ця машина буде занесена до Книги рекордів Гіннеса як найнижчий автомобіль на планеті.