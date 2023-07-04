Самый низкий автомобиль в мире создали из Fiat Panda. Чем больше на него смотришь, тем меньше веришь в происходящее.

Это отнюдь не галлюцинация и даже не какой-нибудь рендеринг, созданный искусственным интеллектом. Авторами этой машины, которую уже называют самым низким автомобилем в мире, оказались блоггеры из YouTube-канала Carmagheddon.

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В основу проекта лег Fiat Panda, найденный на одной из свалок в США. Его кузов разрезали чуть ниже верхней дверной петли, оставив только окна, стойки, крышу и капот.

Конструкцию было решено усилить коробчатой рамой, а углы капота дополнить роликами.

Утверждается, что дорожный просвет этой машины составляет всего 1,2-дюйма или около 3 сантиметров – столько, чтобы не цепляться за крышки люков. Для сравнения, официально самый низкий автомобиль в мире под названием Flatmobile, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, имеет клиренс в 48,3 мм, что на 18 мм больше, чем у этой гаражной разработки.

Что касается техники, то она в этом проекте реализована с помощью 2-тактного двигателя, ведь места под оригинальный двигатель и трансмиссию в машине больше не осталось.

Водитель хоть и помещается внутри, но с большим трудом. Машина управляется специальным джойстиком, а обстановку снаружи приходится мониторить через камеру GoPro, передающую картинку на смартфон.

Не исключено, что в ближайшее время эта машина будет занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый низкий автомобиль на планете.