Помимо заправочных колонок в новом комплексе есть значительный ряд дополнительных услуг.

В США открылась крупнейшая в мире автозаправочная станция со 120 бензоколонками. В общей сложности комплекс занимает почти семь тысяч квадратных метров, для его функционирования ежедневно требуются более 350 сотрудников. При этом воспользоваться услугами нового комплекса смогут только водители легковых автомобилей – грузовикам въезд запрещен в целях безопасности посетителей.

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На заправке одновременно могут заправляться 120 автомобилей. Кроме самих бензоколонок, на территории комплекса также разместились несколько сопутствующих сервисов: несколько точек питания, вместительная парковка, зона отдыха и даже торговый центр.

Новый автозаправочный комплекс принадлежит сети Buc-ee. Она начала работу в 2003 году, на сегодняшний день в портфеле компании 58 заправок по всей Америке. Причем сейчас уже идет строительство нового комплекса в Техасе, который, как ожидается, может перебить рекорд.