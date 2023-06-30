Крім заправних колонок, у новому комплексі є значний ряд додаткових послуг.

У США відкрилася найбільша у світі автозаправна станція зі 120 бензоколонками. Загалом комплекс займає майже сім тисяч квадратних метрів, для його функціонування щодня потрібні понад 350 співробітників. При цьому скористатися послугами нового комплексу зможуть лише водії легкових автомобілів – вантажівкам в'їзд заборонено задля безпеки відвідувачів.

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На заправці одночасно можуть заправлятися 120 автомобілів. Крім самих бензоколонок, на території комплексу також розташувалися кілька супутніх сервісів: кілька точок харчування, містке паркування, зона відпочинку і навіть торговий центр.

Новий автозаправний комплекс належить мережі Buc-ee. Вона почала працювати у 2003 році, на сьогоднішній день у портфелі компанії 58 заправок по всій Америці. Причому, зараз уже йде будівництво нового комплексу в Техасі, який, як очікується, може перебити рекорд.