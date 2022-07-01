Ситуація на паливному ринку поступово покращується. До повної стабілізації ще далеко, але певні позитивні зрушення все ж відбуваються.

Так мережа UPG повідомила про повне зняття обмежень на автогаз та дизельне пальне. На бензин ліміт збільшено до 40 літрів. Окрім того, у мережі поновили можливість заправки у каністри.

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З 30.06 зі скануванням додатку UPG можна заправити:

ДП та газ - безлімітно

95 - 40 л.

Без сканування - 10 л.

Продаж в спецканістри для пального дозволено. Сумарний добовий ліміт бензину на одне авто - 40 л (бак+каністра).

Мережа Мережа АЗК "WOG" повідомила вчора про скасування лімітів на відпуск пального. "З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", - повідомляють на сторінці мережі у FB.

"Також для власників картки PRIDE стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок", - сказано у повідомленні.