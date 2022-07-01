Ситуация на топливном рынке постепенно улучшается. До полной стабилизации еще далеко, но определенные положительные сдвиги все же происходят.
Так сеть UPG сообщила о полном снятии ограничений на автогаз и дизельное топливо. На бензин лимит увеличен до 40 литров. Кроме того в сети возобновили возможность заправки в канистры.
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С 30.06 со сканированием приложения UPG можно заправить:
- ГП и газ – безлимитно
- 95 – 40 л.
- Без сканирования – 10 л.
- Продажа в спецканистры для горючего разрешена. Суммарный суточный лимит бензина на одно авто – 40 л (бак+канистра).
Сеть АЗК "WOG" сообщила вчера об отмене лимитов на отпуск топлива. "С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида топлива на всех АЗК сети WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", – сообщают на странице сети в FB.
"Также для владельцев карточки PRIDE становится доступной покупка газа за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск топлива происходит исключительно за безналичный расчет", – сказано в сообщении.