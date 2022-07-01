Ситуация на топливном рынке постепенно улучшается. До полной стабилизации еще далеко, но определенные положительные сдвиги все же происходят.

Так сеть UPG сообщила о полном снятии ограничений на автогаз и дизельное топливо. На бензин лимит увеличен до 40 литров. Кроме того в сети возобновили возможность заправки в канистры.

Читайте также: когда на украинских АЗС отменят лимиты на топливо

С 30.06 со сканированием приложения UPG можно заправить:

ГП и газ – безлимитно

95 – 40 л.

Без сканирования – 10 л.

Продажа в спецканистры для горючего разрешена. Суммарный суточный лимит бензина на одно авто – 40 л (бак+канистра).

Сеть АЗК "WOG" сообщила вчера об отмене лимитов на отпуск топлива. "С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида топлива на всех АЗК сети WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", – сообщают на странице сети в FB.

"Также для владельцев карточки PRIDE становится доступной покупка газа за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск топлива происходит исключительно за безналичный расчет", – сказано в сообщении.