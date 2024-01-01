При продажу автомобіля доведеться платити податок з реальної вартості: постанова Кабміну

Процедура комісійної торгівлі транспортними засобами дещо змінюється завдяки постанові Кабінету Міністрів України. Відтепер торгівельна організація для укладання договору купівлі-продажу повинна обов’язково подати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу.

Про нові правила та їх наслідки розповів заступник Міністра внутрішніх справ України у МВС України Богдан Драпатий на своїй сторінці у Фейсбук.

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Наразі якщо громадянин продає більше одного легкового автомобіля на рік, він зобов’язаний сплатити податок на прибуток: для другого авто 5%, а на 3-й в рік та більше – 18% від його вартості. Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Якщо фізособа продає вантажне авто, то вперше має сплатити 5 %, а друге і наступне – 18 %.

Досі діяв порядок, коли продавець міг сплачувати занижену суму податку. Наприклад, якщо людина продає легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажівку у сервісних центрах МВС України, то обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.

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Натомість продаж транспортних засобів торговельними організаціями здійснювався на основі вартості «зі слів продавця». У результаті були непоодинокі випадки продажу автомобілів бізнес або преміумкласу за значно заниженою вартістю. Тож значна сума податків не сплачувалася до державного бюджету України.

Богдан Драпатий навів приклад: якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торговельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн.

Причому вартість автомобіля преміум класу за 15 тис. грн - це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн.

Середню ринкову вартість із легкістю можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

Станом на серпень 2024 року в Україні функціонує 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торговельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.

“Реалізація цього документу прогнозовано збільшить надходження до державного бюджету України та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів, – впевнений заступник міністра МВС”.

Повний текст цієї постанови КМУ наразі на сайті відомства недоступний.