При продаже автомобиля придется платить налог с реальной стоимости: постановление Кабмина

Процедура комиссионной торговли транспортными средствами несколько меняется благодаря постановлению Кабинета Министров Украины. Отныне торговая организация для заключения договора купли-продажи должна обязательно подать документ, подтверждающий стоимость транспортного средства.

О новых правилах и их последствиях рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины в МВД Украины Богдан Драпатый на своей странице в Фейсбук.

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Сейчас если гражданин продает более одного легкового автомобиля в год, он обязан уплатить налог на прибыль: для второго авто 5%, а на 3-й в год и более – 18% от его стоимости. Реализация первого транспортного средства в течение года – без налога. Если физлицо продает грузовое авто, то впервые должен уплатить 5%, а второе и последующее – 18%.

До сих пор действовал порядок, когда продавец мог платить заниженную сумму налога. Например, если человек продает легковой автомобиль (от двух и более) или грузовик в сервисных центрах МВД Украины, то обязательным требованием является предоставление справки о средней стоимости или экспертную оценку стоимости транспортного средства. Таким образом, налоги уплачиваются в полной мере.

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Зато продажа транспортных средств торговыми организациями осуществлялась на основе стоимости "со слов продавца". В результате были нередки случаи продажи автомобилей бизнес или премиум-класса по значительно заниженной стоимости. Поэтому значительная сумма налогов не уплачивалась в государственный бюджет Украины.

Богдан Драпатый привел пример: если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог 5% составит 22,5 тыс. грн. Зато торговая организация оценивает не на основе официального документа, а "со слов продавца", например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн.

Причем стоимость автомобиля премиум класса за 15 тыс. грн – это не аллегория, а реальность. К сожалению. Например, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10000 грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн.

Среднюю рыночную стоимость с легкостью можно проверить на сайте Министерства экономики Украины.

По состоянию на август 2024 года в Украине функционирует 3,5 тыс. субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. За 2023 год через торговые организации реализовано 470 тыс. автомобилей.

“Реализация этого документа прогнозируемо увеличит поступления в государственный бюджет Украины и утвердит справедливый подход к осуществлению хозяйственной деятельности по продаже транспортных средств, – уверен заместитель министра МВД”.

Полный текст этого постановления КМУ пока на сайте ведомства недоступен.