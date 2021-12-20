Мова йде про мікросхеми, які мають неідеальний зовнішній вигляд. Причина – нестача напівпровідників.

Керівник науково-дослідного центру Toyota Такефумі Шіга заявив, що під час виробництва автомобілів вимоги до якості деяких комплектуючих будуть послаблені. Таке рішення прийняте через нестачу напівпровідників: окрім того, що вони в дефіциті, багато мікросхем приходить зовні не ідеальними. А стандарти якості Toyota раніше не дозволяли їх використовувати. Тепер вимоги до зовнішнього вигляду мікросхем будуть не такими жорсткими.

Також цікаво лояльність до автобрендів зникає через дефіцит чіпів

Мова йде про деталі, які не можна побачити в автомобілі – мікросхеми, чіпи, радіодеталі. Всі ж ті, які бачить споживач, й надалі мають бути ідеальними.

Відтепер в роботу візьмуть мікросхеми з невеликими зовнішніми пошкодженнями, які нормально працюють, але виглядають не ідеально. Раніше у внутрішніх правилах Toyota жорстко відбраковували будь-які компоненти з вм'ятинами або подряпинами. Але в умовах дефіциту мікрочіпів вирішено використовувати в нових машинах "досить хороші" запчастини.

Однак у Toyota стверджують, що на безпеці та продуктивності нових автомобілів нововведення не позначиться, а покупці взагалі нічого не помітять.