Речь идет о микросхемах, которые имеют неидеальный внешний вид. Причина – нехватка полупроводников.

Руководитель научно-исследовательского центра Toyota Такефуми Шига заявил, что во время производства автомобилей требования к качеству некоторых комплектующих будут ослаблены. Такое решение принято из-за недостатка полупроводников: кроме того, что они в дефиците, многие микросхемы приходят снаружи не идеальными. А стандарты качества Toyota раньше не позволяли их использовать. Теперь требования к внешнему виду микросхем будут не такими жесткими.

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Речь идет о деталях, которые нельзя увидеть в автомобиле – микросхемы, чипы, радиодетали. Все же те, которые видит потребитель, и в дальнейшем должны быть идеальными.

Отныне в работу возьмут микросхемы с небольшими внешними повреждениями, которые нормально работают, но выглядят не идеально. Ранее во внутренних правилах Toyota жестко отбраковывали любые компоненты с вмятинами или царапинами. Но в условиях дефицита микрочипов решено использовать в новых машинах "достаточно хорошие" запчасти.

Однако в Toyota утверждают, что на безопасности и производительности новых автомобилей нововведение не скажется, а покупатели вообще ничего не заметят.