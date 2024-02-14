Законодавство передбачає, що при продажу автомобіля всі права та обов’язки страхувальника по договору ОСЦПВ переходять до нового власника.

Якщо авто має дійсний страховий поліс, то незалежно від зміни власника транспортного засобу, договір страхування (поліс) зберігає чинність до закінчення строку його дії.

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Для уникнення непорозумінь новому власнику потрібно отримати фізичний документ (поліс) або його електронну версію. В будь-якому разі, варто перевірити, чи існує чинний договір, укладений стосовно автомобіля за VIN-кодом транспортного засобу за посиланням.

Колишній власник може передати страховий поліс покупцеві безоплатно або за винагороду (за домовленістю сторін). Вимога щодо сповіщення страхової компанії про зміну власника авто в законодавстві відсутня.

Задля уникнення непередбачуваних ситуацій, МТСБУ рекомендує ознайомитися з умовами договору ОСЦПВ. Основні моменти, на які потрібно звернути увагу при оцінці переданого страхового поліса ОСЦПВ:

Строк дії поліса: необхідно перевірити початок та кінець дії страхового поліса.

Наявність франшизи.

Коригуючі коефіцієнти: необхідно перевірити, чи актуальні вони для нового власника.

Період використання авто: потрібно переглянути, чи переданий поліс передбачає використання автомобіля у всі місяці року або існують виключення.

Наявність пільги: необхідно перевірити, чи попередній власник автомобіля не використовував пільги під час оформлення поліса, які закріплені тільки за ним і у випадку ДТП новий власник може не отримати необхідний захист.

Якщо є будь-які сумніви або питання щодо умов дії переданого страхового поліса, краще звернутися до страхової компанії або агента для отримання консультації.