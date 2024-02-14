Законодательство предусматривает, что при продаже автомобиля все права и обязанности страхователя по договору ОСАГО переходят к новому владельцу.
Если авто имеет действительный страховой полис, то независимо от смены владельца транспортного средства, договор страхования (полис) сохраняет силу до окончания срока его действия.
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Во избежание недоразумений новому владельцу нужно получить физический документ (полис) или его электронную версию. В любом случае, стоит проверить существует ли действующий договор, заключенный по отношению к автомобилю по VIN-коду транспортного средства по ссылке.
Бывший владелец может передать страховой полис покупателю бесплатно или за вознаграждение (по договоренности сторон). Требование об извещении страховой компании о смене владельца авто в законодательстве отсутствует.
Во избежание непредвиденных ситуаций, МТСБУ рекомендует ознакомиться с условиями договора ОСАГО. Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при оценке переданного страхового полиса ОСАГО:
- Срок действия полиса: необходимо проверить начало и конец действия страхового полиса.
- Наличие франшизы.
- Корректирующие коэффициенты: необходимо проверить, актуальны ли они для нового владельца.
- Период использования авто: нужно просмотреть, предусматривает ли переданный полис использование автомобиля во все месяцы года или существуют исключения.
- Наличие льготы: необходимо проверить не использовал ли предыдущий владелец автомобиля льготы при оформлении полиса, которые закреплены только за ним и в случае ДТП новый владелец может не получить необходимую защиту.
Если есть какие-либо сомнения или вопросы относительно условий действия переданного страхового полиса, лучше обратиться в страховую компанию или агента для получения консультации.