В первом полугодии текущего года МТСБУ выплатило на 58,8% больше средств, чем за аналогичный период в прошлом году. Это объясняется девальвационными и инфляционными процессами.

Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) в 1 полугодии 2023 года произвело почти 4 тысячи выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 225 млн грн. Показатель количества выплат по сравнению с 2021 г. вырос на 6,5%, сумма выплат – на 58,8%.

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В январе-июне размер средней регламентной выплаты вырос с 37,9 тыс. грн до 56,5 тыс. грн или на 49%.

Динамика средних выплат по страховым компаниям-членам МТСБУ аналогична: по итогам 1 квартала 2023 г. показатель вырос на 48,4% до показателя соответствующего периода 2021 года.

Рост средней выплаты обусловлен увеличением с 1 июля 2022 страховых сумм, девальвационными и инфляционными процессами.

Самой весомой статьей остаются выплаты за ущерб, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (ставших виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), – 63,7% по количеству и 68,4% по сумме.