У першому півріччі поточного року МТСБУ виплатило на 58,8% більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року. Пояснюється це девальваційними та інфляційними процесами.

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) у 1 півріччі 2023 року здійснило майже 4 тисяч виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 225 млн грн. Показник кількості виплат у порівнянні із 2021 року зріс на 6,5%, сума виплат – на 58,8%.

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Протягом січня-червня розмір середньої регламентної виплати зріс із 37,9 тис. грн до 56,5 тис. грн або на 49%.

Динаміка середніх виплат по страхових компаніях-членах МТСБУ аналогічна: за підсумками 1 кварталу 2023 року показник зріс на 48,4% до показника відповідного періоду 2021 року.

Зростання середньої виплати обумовлено збільшенням з 1 липня 2022 року страхових сум, девальваційними та інфляційними процесами.

Найвагомішою статтею залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), – 63,7% за кількістю та 68,4% за сумою.