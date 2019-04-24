Чистий прибуток південнокорейської автомобілебудівної компанії Hyundai Motor за підсумками першого кварталу 2019 року зріс на 30,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 954 мільярдів вон (835 мільйонів доларів), у звітності компанії.

Виручка за підсумками року склала 23,987 трильйона вон (21 мільярда доларів), що на 6,9% більше показника за попередній рік. Операційний прибуток при цьому збільшився на 21,1%, до 825 мільярдів вон (722,1 мільйона доларів).

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За перший квартал компанія продала 1,069 мільйона машин, що на 2,8% вище показника за аналогічний період минулого року. Продажі в Росії за квартал виросли на 7,5% в річному вираженні – до 42 тисячі автомобілів.

Hyundai Motor Company була створена в 1967 році, з 1999 року входить до складу групи Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира розташована в Сеулі. Компанія є найбільшим автовиробником в Південній Кореї і четвертим у світі; випускає легкові автомобілі, вантажівки і автобуси.