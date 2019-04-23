Найбільше машинобудівне підприємство в Західному регіоні, давній партнер «КрАЗу» із спільного виробництва автокранів - Дрогобицький завод автомобільних кранів (DAK), відновив роботу. Про це повідомив Національний промисловий портал.

Радує, що першою профільною продукцією стала спецтехніка для Збройних Сил України на базі КрАЗу. Зібраний і пройшов заводські випробування автокран КТА-25, змонтований на шасі КрАЗ-63221.

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Шасі КрАЗ-63221 - стандартне, із односкатним ошинуванням коліс. Ця модель шасі 6х6 - найкращий варіант під встановлення спецнадбудов для роботи в екстремальних природно-кліматичних і дорожніх умовах.

Максимальна вантажопідйомність автокрана - 25 тонн. Виліт стріли при максимальній вантажопідйомності - 3,2 м, а максимальний виліт досягає 18,4 м. Максимальний вантажний момент - 800 кН.м. Висота підйому вантажу - 21,5 м, з гуськом-подовжувачем - 30 м. Довжина трисекційної стріли - від 9,7 до 21,7 м (із гуськом - 30,7 м). Кут повороту крана/зона роботи - 360/240 градусів відповідно.

У даний час автокран КТА-25 готується до відправки на полігон.

Кранові установки на шасі КрАЗ мають ряд переваг: високу несучу здатність автомобільного шасі, прохідність і стійкість, економічність, простоту і надійність, високу вантажопідйомність. Традиційне капотне компонування КрАЗів полегшує доступ до обслуговування двигуна при складеній та опущеній у транспортне положення стрілі, дозволяє простіше і надійніше закріплювати гак в передній частині автомобіля. При технічному обслуговуванні двигуна відведення стріли крана в сторону не потрібне, що надає додаткові зручності водієві.

Сьогодні торгова марка "КрАЗ" пропонує своїм покупцям 25-, 32- і 40-тонні автокрани на базі своїх шасі різних колісних формул і компонувальних рішень. Серед фаворитів у споживачів і машзаводів - шасі КрАЗ-65053, КрАЗ-6322/63221. Нещодавно до них додалося безкапотне шасі КрАЗ-6511, одна з перспективних моделей підприємства, на яку, на вимогу замовника, було встановлено 40-тонне кранове обладнання.

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