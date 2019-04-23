Крупнейшее машиностроительное предприятие в Западном регионе, давний партнер "КрАЗа" по совместному производству автокранов – Дрогобычский завод автомобильных кранов (DAK) – возобновил работу. Об этом сообщил Национальный промышленный портал.

Радует, что первой профильной продукцией стала спецтехника для Вооруженных Сил Украины на базе КрАЗа. Собранный и прошедший заводские испытания автокран КТА-25, смонтирован на шасси КрАЗ-63221.

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Шасси КрАЗ-63221 – стандартное, с односкатной ошиновкой колес. Эта модель шасси 6х6 – лучший вариант под установку спецнадстроек для работы в экстремальных природно-климатических и дорожных условиях.

Максимальная грузоподъемность автокрана – 25 тонн. Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности – 3,2 м, а максимальный вылет достигает 18,4 м. Максимальный грузовой момент – 800 кН.м. Высота подъема груза – 21,5 м, с гуськом-удлинителем – 30 м. Длина трехсекционной стрелы от 9,7 до 21,7 м (с гуськом – 30,7 м). Угол поворота крана/зона работы – 360/240 градусов соответственно.

В настоящее время автокран КТА-25 готовится к отправке на полигон.

Крановые установки на шасси КрАЗ имеют ряд преимуществ: высокую несущую способность автомобильного шасси, проходимость и устойчивость, экономичность, простоту и надежность, высокую грузоподъемность. Традиционная капотная компоновка КрАЗов облегчает доступ к обслуживанию двигателя при сложенной и опущенной в транспортное положение стреле, позволяет проще и надежнее закреплять крюк в передней части автомобиля. При техническом обслуживании двигателя отвод стрелы крана в сторону не нужен, что предоставляет дополнительные удобства водителю.

Сегодня торговая марка "КрАЗ" предлагает своим покупателям 25-, 32- и 40-тонные автокраны на базе своих шасси различных колесных формул и компоновочных решений. Среди фаворитов у потребителей и машзаводов – шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-6322/63221. Недавно к ним прибавилось бескапотное шасси КрАЗ-6511, одна из перспективных моделей предприятия, на которую, по требованию заказчика, было установлено 40-тонное крановое оборудование.

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