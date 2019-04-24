Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам первого квартала 2019 года выросла на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 954 миллиардов вон (835 миллионов долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам года составила 23,987 триллиона вон (21 миллиарда долларов), что на 6,9% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль при этом увеличилась на 21,1%, до 825 миллиардов вон (722,1 миллиона долларов).

Читайте также: КрАЗ возобновил работу с давним партнером: фото

За первый квартал компания продала 1,069 миллиона машин, что на 2,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи в России за квартал выросли на 7,5% в годовом выражении — до 42 тысячи автомобилей.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.