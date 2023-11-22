Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів.

Український парламент ухвалив у другому читанні законопроект №9024-д про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у «Телеграмі». Документ у цілому підтримали 258 народних депутатів.

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Зазначимо, цей законопроект визначає правові, організаційні й економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) і регулює відносини у цій сфері. Його мета – підвищити рівень енергетичної безпеки України й забезпечити безперервне постачання нафти і нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення на паливному ринку кризової ситуації.

Ключові положення закону передбачають, що:

мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів мають зберігатися у вигляді екстрених і спеціальних запасів, які не можуть використовуватися в комерційних цілях, а використовуються лише для подолання кризових явищ місцевого або глобального рівня;

обсяг мінімальних запасів повинен відповідати щонайменше 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, залежно від того, яка з двох величин більша;

передбачається система контролю, яка буде відстежувати обсяги, якість і місця розташування запасів.

визначено функції й повноваження державних контролюючих органів, адміністратора системи репортингу, порядок фінансування функціонування системи МЗНН, оновлено поняття кризової ситуації на ринку нафти і нафтопродуктів, її рівнів і встановлено чіткі повноваження уряду й Міненерго.

уточнено питання міжвідомчої координації і порядок створення, зберігання, заміни МЗНН тощо.

Як раніше зазначав голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, створення МЗНН – це європейська практика. Імплементуючи норми формування МЗНН, «ми посилюємо енергетичну безпеку й унеможливлюємо паливну кризу, схожу на ту, з якою зіштовхнулися торік. Концепція передбачає, що за 8 років учасники самі поступово сформують той мінімальний обсяг запасів нафти та нафтопродуктів, який потрібен Україні».

Зі слів Андрія Геруса, потужності зберігання МЗНН будуть максимально диверсифікованими для того, щоб унеможливити знищення запасів нафтопродуктів.