Верховная Рада приняла закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

Украинский парламент принял во втором чтении законопроект №9024-д о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в "Телеграмме". Документ в целом поддержали 258 народных депутатов.

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Отметим, этот законопроект определяет правовые, организационные и экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) и регулирует отношения в этой сфере. Его цель – повысить уровень энергетической безопасности Украины и обеспечить непрерывные поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения на топливном рынке кризисной ситуации.

Ключевые положения закона предусматривают, что:

минимальные запасы нефти и нефтепродуктов должны храниться в виде экстренных и специальных запасов, которые не могут использоваться в коммерческих целях, а используются только для преодоления кризисных явлений местного или глобального уровня;

объем минимальных запасов должен соответствовать по меньшей мере 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше;

предусматривается система контроля, которая будет отслеживать объемы, качество и места расположения запасов.

определены функции и полномочия государственных контролирующих органов, администратора системы репортинга, порядок финансирования функционирования системы МЗНН, обновлено понятие кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, ее уровней и установлены четкие полномочия правительства и Минэнерго.

уточнены вопросы межведомственной координации и порядок создания, хранения, замены МЗНН и т.д.

Как ранее отмечал председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, создание МЗНН – это европейская практика. Имплементируя нормы формирования МЗНН, "мы усиливаем энергетическую безопасность и исключаем топливный кризис, похожий на тот, с которым столкнулись в прошлом году. Концепция предусматривает, что за 8 лет участники сами постепенно сформируют тот минимальный объем запасов нефти и нефтепродуктов, который нужен Украине".

По словам Андрея Геруса, мощности хранения МЗНН будут максимально диверсифицированными для того, чтобы исключить уничтожение запасов нефтепродуктов.