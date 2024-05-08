В Україні поліція штрафує водіїв за приховування номерів від камер автофіксації швидкості.

Деякі українці користуються різними “лайфхаками”, які не дозволяють камерами автоматичної фіксації швидкості фіксувати номерні знаки. Зокрема, купують спеціальні рамки, що кріпляться зверху номерного знаку, або наклеюють спеціальну наноплівку, яка вдень та вночі засвічує цифри на номерному знаку тощо. Про це пише АutoСonsulting.

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Способи доволі дієві та дозволяють уникнути штрафу, наприклад, за перевищення швидкості. Але поліція за такі дії штрафує, посилаючись на пункт правил дорожнього руху, якщо номерний знак не можна прочитати з відстані 20 метрів, то це карається штрафом у розмірі 1190 грн.

Наразі, в Україні працівники патрульної поліції почали карати водіїв, які користуються такими «лайфхаками». Зокрема, нещодавно кілька порушників виявили у Тернополі. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Так під час патрулювання Патрульна поліція Тернопільської області виявила транспортні засоби, водії яких знехтували правилами використання номерних знаків. На кожного водія винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування ТЗ з номерним знаком, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам чи закритим іншими предметами) КУпАП. Штраф — 1190 грн.