В Украине полиция штрафует водителей за сокрытие номеров от камер автофиксации скорости.

Некоторые украинцы пользуются различными "лайфхаками", которые не позволяют камерами автоматической фиксации скорости фиксировать номерные знаки. В частности, покупают специальные рамки, которые крепятся сверху номерного знака, или наклеивают специальную нанопленку, которая днем и ночью засвечивает цифры на номерном знаке и тому подобное. Об этом пишет АutoСonsulting.

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Способы довольно действенные и позволяют избежать штрафа, например, за превышение скорости. Но полиция за такие действия штрафует, ссылаясь на пункт правил дорожного движения, если номерной знак нельзя прочитать с расстояния 20 метров, то это наказывается штрафом в размере 1190 грн.

Сейчас, в Украине работники патрульной полиции начали наказывать водителей, которые пользуются такими "лайфхаками". В частности, недавно несколько нарушителей обнаружили в Тернополе. Об этом сообщает Патрульная полиция Тернопольской области.

Так во время патрулирования Патрульная полиция Тернопольской области обнаружила транспортные средства, водители которых пренебрегли правилами использования номерных знаков. На каждого водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Управление ТС с номерным знаком, который не соответствует установленным образцам или требованиям или закрытым другими предметами) КУоАП. Штраф - 1190 грн.