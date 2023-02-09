Новий законопроект може торкнутися перших батарейних машин.

У США 9 мільйонів електромобілів можуть відправити на сервіс у 2023 році. У 2018 році Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США ухвалила стандарт, згідно з яким усі нові електрокари масою до 4500 кілограмів мають бути обладнані спеціальними звуковими пристроями, що попереджають пішоходів про наближення машини.

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Законопроект набув чинності у 2021 році. Тепер співробітникам відомства надійшла петиція, автори якої просять оснастити аналогічними системами всі батарейні автомобілі, яких у США налічують близько дев'яти мільйонів екземплярів.

З 2021 все нові електрокари при русі на швидкості менш як 30 кілометрів на годину зобов'язані видавати попереджувальні звуки. В іншому випадку, на думку американських законодавців, безшумні батарейні моделі становлять небезпеку для пішоходів. Тепер у США внесли поправки, в рамках яких подібними системами запропонували оснастити всі електричні та гібридні машини, вироблені до 2021 року. На думку авторів ініціативи, обов'язкове попередження пішоходів має стосуватись усіх транспортних засобів незалежно від року їх випуску.

У разі погодження законопроекту нововведення торкнуться таких моделей, як Toyota Prius та Honda Insight 2001 року та навіть Saturn EV1 1997 року. Модернізувати автомобілі зобов'яжуть виробників. Під масовий відгук можуть потрапити близько дев'яти мільйонів «зелених» транспортних засобів, серед яких будуть моделі BMW, Ford, Nissan, а також Toyota, Chrysler та багато інших.