Новый законопроект может затронуть первые батарейные машины.

В США 9 миллионов электромобилей могут отправить на сервис в 2023 году. В 2018 году Национальная администрация безопасности дорожного движения США утвердила стандарт, согласно которому все новые электрокары массой до 4500 килограммов должны быть оборудованы специальными звуковыми устройствами, предупреждающими пешеходов о приближении машины.

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Законопроект вступил в силу в 2021 году. Теперь сотрудникам ведомства поступила петиция, авторы которой просят оснастить аналогичными системами все батарейки, которых в США насчитывают около девяти миллионов экземпляров.

С 2021 года все новые электрокары при движении на скорости менее 30 километров в час обязаны издавать предупредительные звуки. В противном случае, по мнению американских законодателей, бесшумные батарейные модели представляют опасность для пешеходов. Теперь в США внесли поправки, в рамках которых подобными системами было предложено оснастить все электрические и гибридные машины, произведенные до 2021 года. По мнению авторов инициативы, обязательное предупреждение пешеходов должно относиться ко всем транспортным средствам, независимо от года их выпуска.

В случае согласования законопроекта, нововведения коснутся таких моделей, как Toyota Prius и Honda Insight 2001 года и даже Saturn EV1 1997 года. Модернизировать автомобили обяжут производителей. Под массовый отклик могут попасть около девяти миллионов "зеленых" транспортных средств, среди которых будут модели BMW, Ford, Nissan, а также Toyota, Chrysler и многие другие.