Верховна Рада планує розглянути в першому читанні законопроект про заборону муніципальним інспекторам з паркування евакуювати авто за порушення правил паркування на час воєнного стану.

Це випливає з порядку денного роботи ВРУ цього сесійного тижня. Проект закону №9092-3 ще в березні цього року в парламент внесла група авторів на чолі зі "слугою народу" Володимиром Крейденком. У порядку денному він з’явився тільки цього тижня. Про це повідомляє видання AutoConsulting.com.ua.

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У пояснювальній записці до законопроекту аргументується необхідність його прийняття забезпеченням безпеки громадян: "Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту".

Також парламентарі пропонують, щоб після ухвалення законопроекту повноваження евакуйовувати машини водіїв-порушників перейшли тільки до Національній поліції. Для цього пропонуються зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення.

В проекті рішення також зазначається, що у разі прийняття документу, цей закон набиратиме чинність з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому парламентарі хочуть дати Кабміну три місяці після дня опублікування закону, щоб "забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим ЗУ".