Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать авто за нарушение правил парковки во время военного положения.

Это следует из повестки дня работы ВРУ на этой сессионной неделе. Проект закона №9092-3 еще в марте этого года в парламент внесла группа авторов во главе со "слугой народа" Владимиром Крэйденко. В повестке дня он появился только на этой неделе. Об этом сообщает издание AutoConsulting.com.ua.

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В пояснительной записке к законопроекту аргументируется необходимость его принятия обеспечением безопасности граждан: "Чтобы сохранить собственную жизнь и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспорт для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах населенного пункта, что является основанием для применения временного задержания транспорта".

Также парламентарии предлагают, чтобы после принятия законопроекта полномочия эвакуировать машины водителей-нарушителей перешли только в Национальную полицию. Для этого предлагаются изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

В проекте решения также отмечается, что в случае принятия документа этот закон будет вступать в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом парламентарии хотят дать Кабмину три месяца после дня опубликования закона, чтобы "обеспечить принятие и приведение своих нормативно правовых актов в соответствие с этим ЗУ".