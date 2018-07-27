Прості та зрозумілі малюнки пояснюють, чому потрібно користуватись пасками безпеки в автомобілі.

На сторінці МВС в соцмережі Фейсбук з’явилась соціальна реклама, направлення на збереження життя автомобілістів. Серія простих "мальованих" зображень з підписами у доступній формі пояснює необхідність користування пасами безпеки.

Паси безпеки на 45% знижують можливість загибелі або травм при ДТП для пасажирів на передніх сидіннях, до 70% збережуть життя у ДТП, до 85% - черепно-мозкові травми, а дитячі сидіння зменшать ризик загибелі дітей вдвічі. З такими повідомленнями у соціальній рекламі МВС збирається "достукатись" до свідомості водіїв та їх пасажирів.

Нагадаємо, що в поліції виявили найбільш небезпечні ДТП.