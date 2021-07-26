Названо найпопулярніші автомобілі у приватних та корпоративних покупців

З початку року в Україні було реалізовано і зареєстровано 48,4 тис. нових легкових автомобілів. Майже 2/3 цих автомобілів придбали приватні покупці – фізичні особи.

Читайте також: Пандемія скінчилась: авторинок Європи повертається на нормальний рівень продажів

Найпопулярнішим автомобілем в цій групі клієнтів в першому півріччі поточного року став KIA Sportage. За цей компактний корейський кросовер з січня по червень своїми гаманцями проголосували 2552 українські автомобілісти. Другим за популярністю у приватних покупців став японський компактний кросовер Toyota RAV-4. На цьому автомобілі свій вибір зупинили 2535 осіб. Замикає трійку лідерів Nissan Qashqai. У заліку цього компактного кросовера 1119 реєстрацій на фізосіб.

У той же час корпоративні автопарки країни поповнили 14,4 тис. нових легкових авто. Найбільшим попитом у юридичних осіб користується автомобіль Renault Duster. З початку року корпоративні покупці придбали 1718 нових авто цієї моделі. На другому місці – Renault Logan з результатом 805 шт. Також в лідерську трійку увійшла Toyota RAV-4 – 598 шт.