Названы самые популярные автомобили у частных и корпоративных покупателей

С начала года в Украине было реализовано и зарегистрировано 48,4 тыс. новых легковых автомобилей. Почти 2/3 этих автомобилей приобрели частные покупатели – физические лица.

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Самым популярным автомобилем в этой группе клиентов в первом полугодии текущего года стал KIA Sportage. За это компактный корейский кроссовер с января по июнь своими кошельками проголосовали 2552 украинских автомобилистов. Вторым по популярности у частных покупателей стал японский компактный кроссовер Toyota RAV-4. На этом автомобиле свой выбор остановили 2535 человек. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai. В зачете этого компактного кроссовера 1119 регистраций на физлиц.

В то же время корпоративные автопарки страны пополнили 14,4 тыс. новых легковых авто. Наибольшим спросом у юридических лиц пользуется автомобиль Renault Duster. С начала года корпоративные покупатели приобрели 1718 новых авто этой модели. На втором месте – Renault Logan с результатом 805 шт. Также в лидерскую тройку вошла Toyota RAV-4 – 598 шт.