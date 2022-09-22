З 20 вересня, можливо призначити належного користувача транспортного засобу і скасувати таке призначення.

Належний користувач — це фізична особа, яка отримуватиме штрафи з камер замість власника транспортного засобу.

Читайте також: За рік українців оштрафували за допомогою камер автофіксації на мільярд гривень

Ініціювати призначення належного користувача в Електронному кабінеті водія може як власник транспортного засобу, який ділиться своїм авто, так і водій, який хоче на законних підставах керувати цим авто. Варто знати певні контактні дані один одного, аби скористатись сервісом.

Наприклад, власник формує заявку, водієві приходить лист на email із посиланням на перехід до Електронного кабінету водія, для підтвердження заявки. Або навпаки, водій кидає такий запит через Електронний кабінет водія власнику, тим самим способом, вказавши email-адресу.

Перехід за посиланням у листі переводить того, хто має підтвердити шеринг транспортного засобу, до заявки. У кінці такої заявки треба накласти електронний підпис, як відповідний метод ідентифікації особи. Як тільки електронний документ було підписано з одного боку, він приходить тому, хто ініціював процес шерингу авто на підтвердження. Іншій стороні теж треба поставити електронний підпис. Так обидва користувачі, навіть перебуваючи на відстані один від одного, знають, що заявку було розглянуто і схвалено ними обома.

Розгляд заяви системою відбувається автоматично. Обробка запитів триває до 5 хвилин у реальному часі. Результат — у водія, якого призначили належним користувачем, з’являється серед документів у Електронному кабінеті водія та в застосунку Дія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Які документи потрібно мати в Електронному кабінеті водія, щоб стати належним користувачем?

посвідчення водія відповідної категорії.

Які документи треба мати в Електронному кабінеті водія, щоб призначити належного користувача?

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Важливо, що через Електронний кабінет водія можна і скасувати шеринг авто. Для цього існує кнопка скасування призначення належного користувача. Вона доступна власникові транспортного засобу. Тобто, власник, який поділився своїм авто, має можливість у будь-який момент передумати та відмінити користуванням авто.

На один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач. При цьому обмежень що до кількості транспортних засобів, призначених для одного належного користувача, не встановлена.

Стати належним користувачем може лише фізична особа, яка має національне посвідчення водія, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника транспортного засобу та особи, яка планує стати належним користувачем.

Варто додати, що також можна призначати належного користувача через застосунок Дія.