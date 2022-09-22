С 20 сентября возможно назначить надлежащего пользователя транспортного средства и отменить такое назначение.

Надлежащий пользователь – это физическое лицо, которое будет получать штрафы с камер вместо владельца транспортного средства, если оно использовала транспортное средство другого гражданина и совершила нарушение ПДД.

Читайте также: За год украинцев оштрафовали с помощью камер автофиксации на миллиард гривен

Инициировать назначение надлежащего пользователя в Электронном кабинете водителя может как владелец транспортного средства, который делится своим авто, так и водитель, который хочет на законных основаниях управлять этим авто. Стоит знать определенные контактные данные друг друга, чтобы воспользоваться сервисом.

Например, владелец формирует заявку, водителю приходит письмо на email со ссылкой на переход в Электронный кабинет водителя, для подтверждения заявки. Или наоборот, водитель кидает такой запрос через Электронный кабинет водителя владельцу, тем самым способом, указав email-адрес.

Переход по ссылке в письме переводит того, кто должен подтвердить шеринг транспортного средства, к заявке. В конце такой заявки надо наложить электронную подпись, как соответствующий метод идентификации личности. Как только электронный документ был подписан с одной стороны, он приходит к тому, кто инициировал процесс шеринга авто на подтверждение. Другой стороне тоже надо поставить электронную подпись. Так оба пользователя, даже находясь на расстоянии друг от друга, знают, что заявка была рассмотрена и одобрена ими обоими.

Рассмотрение заявления системой происходит автоматически. Обработка запросов длится до 5 минут в реальном времени. Результат – у водителя, которого назначили надлежащим пользователем, появляется среди документов в Электронном кабинете водителя и в приложении Дия свидетельство о регистрации транспортного средства.

Какие документы нужно иметь в Электронном кабинете водителя, чтобы стать надлежащим пользователем?

водительское удостоверение соответствующей категории.

Какие документы надо иметь в Электронном кабинете водителя, чтобы назначить надлежащего пользователя?

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно, что через Электронный кабинет водителя можно и отменить шеринг авто. Для этого существует кнопка отмены назначения надлежащего пользователя. Она доступна владельцу транспортного средства. То есть, владелец, который поделился своим авто, имеет возможность в любой момент передумать и отменить пользование авто.

На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. При этом ограничений по количеству транспортных средств, предназначенных для одного надлежащего пользователя, не установлено.

Стать надлежащим пользователем может только физическое лицо, имеющее национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием для надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника надлежащим пользователем руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца транспортного средства и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

Стоит добавить, что вы также можете назначить надлежащего пользователя через приложение Дия.