Рада підтримала пільги на автострахування для певних категорій громадян

Український парламент проголосував за законопроект №12295-д щодо компенсацій витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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Законопроектом пропонується запровадити компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, шляхом:

встановлення на постійній основі знижки на 50% для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування. Знижка діє на транспортний засів, який має робочий об’єм двигуна до 2500 см куб або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності. Також є умова керування цим транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу;

встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Держбюджету.

Крім того, пропонується: