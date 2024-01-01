Рада прийняла нові правила торгівлі автомобілями

По інформації нардепа Ярослава Железняка депутати прийняли в цілому законопроект №9083 який передбачає удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

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Документ пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

Підтримали таку ініціативу 270 нардепів. Тепер документ має бути підписаний президентом то офіційно опублікований. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності належить привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новим законом.